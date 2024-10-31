17 полеглим Героям присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області»

Під час засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно 17 полеглим захисникам.

Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

«Це уродженці Тернопільщини, наші захисники, які віддали життя в боях за Україну. Пам’ять про них – наш обов’язок. Вічна слава та шана Героям!», – сказав Володимир Болєщук.

Звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно присвоєно 17 Героям:

ГОНДЗУ Тарасу Андрійовичу – молодшому сержанту, бойовому медику взводу протитанкових ракетних комплексів 2-го стрілецького батальйону військової частини А 0998 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України. Тернополянин загинув 13 липня 2022 року на Донеччині;

ДАНИЛЮКУ Валерію Васильовичу – солдату зенітного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А 4248. Тернополянин героїчно загинув 15 березня 2023-го під час виконання бойового у районні населеного пункту Озерне, що на Донеччині;

ЗДЕБУ Василю Вікторовичу – лейтенанту, командиру стрілецького взводу стрілецького батальйону військової частини А 0693 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Уродженець Петриків Тернопільського району отримав важке поранення поблизу Сіверська, що на Донеччині. Майже місяць боровся за своє життя. Помер 1 листопада в Київському військовому госпіталі.

КУЗІВУ Максиму Петровичу – добровольцю російсько-української війни, бійцю 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Тернополянин агинув 7 липня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині;

КУРАШУ Івану Івановичу – старшому солдату, старшому стрільцю 14-ї окремої механізованої бригади. Уродженець Литвинова, що на Підгаєччині, загинув 15 травня 2018-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Катеринівка Попаснянського району, що на Луганщині;

ЛАНГУ Олександру Сергійовичу – старшому солдату, старшому такелажнику такелажного взводу артилерійського дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади. Військовик зі Заліщиків загинув 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гуляйполе Запорізької області;

ЛЕСЬКІВУ Роману Олексійовичу – старшому солдату 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України. Уродженець Озерної, що на Зборівщині, загинув 12 квітня 2022 року поблизу Попасної Луганської області. Військовик евакуював поранених з-під ворожого артилерійського обстрілу;

МАЗНИКУ Ярославу Євгеновичу – старшому солдату, командиру відділення ІСТРБ 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Уродженець Жабинців, що на Гусятинщині, героїчно загинув 26 березня 2023-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. Герой України (посмертно);

МАТРЕНЧУКУ Олександру Васильовичу – старшому понтонеру, старшому солдату Збройних Сил України з села Озеряни Борщівської територіальної громади, що на Чортківщині. Героїчно загинув 15 березня 2024-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дронівка Бахмутського району, що на Донеччині;

ПРОКОФ’ЄВУ Роману Валерійовичу – старшому солдату-гранатометнику військової частини А7013. Військовик з Цеброва, що на Зборівщині, загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області;

РОМАНИШИНУ Володимиру Васильовичу – солдату, гранатометнику 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 35 Окремого стрілецького батальйону військової частини А4048. Уродженець Божикова, що на Бережанщині, загинув 15 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Кліщіївка Бахмутського району Донецької області;

СИДОРУКУ Віталію Юрійовичу – старшому солдату, старшому навіднику 1 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 3 гірсько-штурмової роти 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» військової частини А3715. Військовик з Рудки, що на Гусятинщині, загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райгородок Донецької області;

СТЕПАНЦЮ Андрію Сергійовичу – добровольцю російсько-української війни, бійцю 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Тернополянин загинув 7 липня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині;

СТЕФАНИШИНУ Юрію Юрійовичу – заступнику командира бойової машини, навіднику-оператору гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону військової частини А 3892 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Тернополянин загинув 8 листопада 2022-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яковлівка, що на Донеччині;

СТУСЯКУ Роману Олександровичу – солдату, навіднику 3-го штурмового відділення 2-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти батальйону «Айдар». Тернополянин загинув 22 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у Бахмуті, що на Донеччині;

ТРИШКАЛЮКУ Сергію Ростиславовичу – бійцю Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Тернополянин загинув 1 березня 2024-го під час виконання бойового завдання на Сумщині;

ЯКИМИШИНУ Володимиру Володимировичу – молодшому сержанту 2-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону військової частини А 2120. Уродженець Висічки, що на Борщівщині, загинув 9 листопада 2022-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка, що на Луганщині.