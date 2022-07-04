Бiйцi тернопiльської 44 окремої артилерiйської бригади продовжують боронити країну вiд окупантiв.
Вiйськовослужбовцi вправно вражають цiль за цiллю, знищуючи технiку росiйської армiї. Бойову роботу славетної бригади показали на вiдео, яке поширила у соцмережах Тернопiльська обласна адмiнiстрацiя.
Нагадаємо, що тернопiльськi артилеристи освоїли далекобiйнi американськi гармати – гаубицi М-777, якi США надали ЗСУ в рамках вiйськової допомоги. За допомогою цiєї потужної технiки бiйцi 44 бригади вправно нищать росiйських загарбникiв на передовiй.