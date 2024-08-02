Звання «Почесний громадянин Тернопільської області» присвоєно полеглим героям

На сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння 19 полеглим військовослужбовцям звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

БІЛОСТОЦЬКИЙ Антон Юрійович, лейтенант поліції, інспектор взводу;

БРИГИНЕЦЬ Павло В’ячеславович, майстер-сержант, навідник відділення морської піхоти;

ГНАТЮК Ігор Петрович, солдат;

ГОНДЗ Тарас Андрійович, молодший сержант, бойовий медик;

ДЕМ’ЯНЕНКО Анатолій Миколайович, сержант;

ДРОБНІЦЬКИЙ Степан Густавович, солдат, стрілець – санітар;

КАШУБА Ігор Володимирович, солдат, кулеметник;

КІСЕЛЬОВ Євген Олексійович, старший сержант, навідник;

КОНОПАЦЬКИЙ Василь Євгенович, солдат, старший сапер;

КУЗІВ Максим Петрович, солдат, оператор-розвідник;

МАТУСЕВИЧ Сергій Павлович, солдат, інспектор прикордонної служби 2 категорії кулеметник;

МИХАЙЛЮК Олег Олександрович, солдат, розвідник;

ПЕНКІН Віталій Тимофійович, солдат, гранатометник;

САВИЧ Віталій Андрійович, солдат, командир танкового взводу;

СНІТКУС Артур Романович, сержант, кулеметник;

ШЕПЕТЬ Михайло Якович, сержант, командир бойової машини;

ШИЛЮК Дмитро Іванович, солдат, старший стрілець;

ЯСІНСЬКИЙ Руслан Іванович, солдат;

ЯТЧИХА Юрій Зіновійович, сержант, стрілець.

Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» є свідченням глибокої шани та вдячності з боку громади. Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода.