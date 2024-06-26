Звання «Почесний громадянин Тернопільської області» присвоять 12-ом полеглим захисникам

12-ом полеглим воїнам присвоять звання «Почесний громадянин Тернопільської області».

Відповідне рішення прийняли 25 червня на засіданні постійної комісії обласної ради з питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки.

Почесне звання мають намір присвоїти 12-ом військовослужбовцям краю. Члени постійної комісії одноголосно підтримали кожну з кандидатур і рекомендували винести це питання на розгляд президії обласної ради, а відтак – сесії обласної ради для ухвалення остаточного рішення.

Отож, звання «Почесний громадянин Тернопільської області» хочуть присвоїти:

– Барні Олегу Степановичу – старшому сержанту ЗСУ, бійцю 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, правозахиснику, педагогу, народному депутату України VIII скликання, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), почесному громадянину Тернополя (посмертно), почесному громадянину Чорткова (посмертно). Уродженець Нагірянки, що на Чортківщині, загинув 17 квітня 2023-го від поранення, яке отримав під час штурму позицій ворога на Донеччині.

– Кирилюку Назару Романовичу – водієві взводу протитанкових керованих ракет 2-го стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила, кавалеру ордена «Хрест Героя» (посмертно), почесному громадянину Чорткова (посмертно). Уродженець Білої, що на Чортківщині, загинув 12 вересня 2022-го під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області.

– Котузяку Федору Степановичу – військовослужбовцю ЗСУ, старшому лейтенанту 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, командиру взводу роти вогневої підтримки, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Уродженець Ворвулинців, що на Чортківщині, загинув 8 липня 2022-го під час виконання бойового завдання на Харківщині.

– Левицькому Володимиру Богдановичу – старшому солдату ЗСУ, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Уродженець Більче-Золотого, що на Чортківщині, загинув 9 липня 2022-го під час виконання бойового завдання у Часовому Яру, що на Донеччині.

– Микуляку Віталію Ігоровичу – оператору-розвіднику взводу протитанкових керованих ракет 2-го стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила, почесному громадянину Чорткова (посмертно). Уродженець Білої, що на Чортківщині, загинув 12 вересня 2022-го під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області.

– Мислі Мирославу Івановичу – молодшому лейтенанту, командиру взводу окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», освітянину, історику, кавалеру ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно), почесному громадянину Тернополя (посмертно). Тернополянин загинув 2 жовтня 2016-го під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кримське, що на Луганщині.

– Остапіву Роману Богдановичу – старшому солдату, водію інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Збройних Сил України, почесному громадянину Тернополя (посмертно). Уродженець Мишковичів Тернопільського району загинув 9 січня 2023-го під час виконання чергового бойового завдання в Краматорську, що на Донеччині.

– Сиротюку Євгену Петровичу – бійцю підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, оператору групи спеціального призначення 2 загону спеціальних операцій. Уродженець Тернополя загинув 14 травня 2024 року у бою в Липці, що на Харківщині.

– Скакуну Віталію Володимировичу – матросу, саперу інженерно-саперного відділення 137-го окремого батальйону морської піхоти, Герою України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно). 24 лютого 2022 року уродженець Бережан здійснив мінування та підрив автомобільного мосту Генічеськ — Арбатська Стрілка, що на Херсонщині. Загинув під час вибуху.

– Соколовському Назару Остаповичу – добровольцю, солдату Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Уродженець Рибників, що на Бережанщині, загинув 1 березня 2024-го від авіаудару ворога по населеному пункті Глухів Сумської області.

– Тимофею Руслану Леонідовичу – солдату ЗСУ, навіднику 2-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Випускник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою загинув 30 квітня 2022-го під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Малі Фески Харківської області.

– Фіялці Вячеславу Івановичу – навіднику-оператору 7-го прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Уродженець Тернополя загинув 3 червня 2024-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тихе Харківської області.