У Тернополі зустрілися із родинами полеглих  бійців штурмової бригади «Лють» 

На Тернопільщині щоб підтримати родини загиблих бійців об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». На зустріч із близькими полеглих воїнів прийшли заступник командира бригади «Лють» В’ячеслав Вусінський, начальник нацполіції області Сергій Зюбаненко та в.о. голови Тернопільської ОВА Володимир Важинський.

Керівник поліції подякував родинам загиблих героїв за їхню жертовність, мужність та терпіння запевнивши, що вони можуть розраховувати на підтримку поліцейських:

«Ми завжди пам’ятатимемо подвиг наших побратимів. А ви маєте знати, що ми – єдина поліцейська сім‘я, і завжди будемо поруч, допомагатимемо усім, чим зможемо» – сказав Зюбаненко.

Заступник командира бригади «Лють» В’ячеслав Вусінський передав родинам загиблих героїв їхні посмертні відзнаки та нагороди та висловив свою підтримку:

«Ваші рідні були серед тих, хто досі веде жорстоку боротьбу з ворогом, визволяє території нашої країни, боронить нашу незалежність. Вони боролися до останнього подиху, до останнього патрона. Жодні нагороди не замінить вам найближчих людей, але вони свідчитимуть про їхню мужність, героїзм та самопожертву».

Час минає, але біль втрати не вщухає. Такі комунікації допомагають рідним не залишатися наодинці з їхнім горем. Ми закарбуємо у своїх серцях імена всіх, хто до останнього подиху наближав нашу Перемогу. Назавжди в строю.