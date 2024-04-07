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Зупинилося серце ліквідатора аварії на ЧАЕС, полковника Ярослава Королюка з Тернопільщини

07.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Життя, Новини, Духовне, Теми, Офіційно

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Родина “вогнеборців” Тернопільщини у смутку. Пішов з життя їхній колега, легендарний полковник внутрішньої служби (у відставці),  учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Ярослав Романович Королюк. Сумну звістку повідомили на сторінці управління. 
З глибоким сумом ми дізналися про велику втрату – пішов з життя ветеран пожежної охорони, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, полковник внутрішньої служби (у відставці) Ярослав Романович Королюк.
Колектив Головного управління сердечно висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного. Його життєвий шлях, його самовідданість та професійна майстерність залишаться в нашій пам’яті назавжди.
Ярослав Романович був не лише чудовим фахівцем у сфері пожежної справи, а й справжнім героєм, який проявив надзвичайну мужність та відвагу у найважчі моменти. Його внесок у ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС, а також його багаторічна служба залишаються невмирущими символами самопожертви.
Співчуваючи в непоправному горі, ми покладаємося на те, що пам’ять про Ярослава Романовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і поважав.

Перестало битися серце 45-річного воїна з Тернопільщини

 

Джерело: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Теги: ліквідатор аварії на ЧАЕС, помер, Ярослав Королюк, пожежник

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