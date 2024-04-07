Зупинилося серце ліквідатора аварії на ЧАЕС, полковника Ярослава Королюка з Тернопільщини

Ярослав Романович був не лише чудовим фахівцем у сфері пожежної справи, а й справжнім героєм, який проявив надзвичайну мужність та відвагу у найважчі моменти. Його внесок у ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС, а також його багаторічна служба залишаються невмирущими символами самопожертви.