Зупинилося серце ліквідатора аварії на ЧАЕС, полковника Ярослава Королюка з Тернопільщини

З глибоким сумом ми дізналися про велику втрату – пішов з життя ветеран пожежної охорони, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, полковник внутрішньої служби (у відставці) Ярослав Романович Королюк.
Колектив Головного управління сердечно висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного. Його життєвий шлях, його самовідданість та професійна майстерність залишаться в нашій пам’яті назавжди.
Ярослав Романович був не лише чудовим фахівцем у сфері пожежної справи, а й справжнім героєм, який проявив надзвичайну мужність та відвагу у найважчі моменти. Його внесок у ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС, а також його багаторічна служба залишаються невмирущими символами самопожертви.