Перестало битися серце 45-річного воїна з Тернопільщини

Серце 45-річного воїна з Тернопільщини Олександра Петровича Бланка зупинилося у лікарні.

Про смерть жителя села Красівка повідомив голова Великогаївської громади Олег Koхман.

«Півтора роки Олександр захищав Україну від ворога на передовій, проте за станом здоров’я був звільнений зі служби та проходив лікування. Вчора в одній з лікарень Тернополя серце Олександра зупинилося. Важка втрата для сімʼї, рідних та друзів, для усіх нас», – зазначили у громаді.

У захисника залишились матір Ольга, сестра, син Микола, дочка Катерина.

Парастас за померлим сьогодні, похорон відбудеться завтра, 6 квітня об 11:00 годині.

Співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять!