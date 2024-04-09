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Зупинилося серце 46-річного захисника з Тернопільщини

09.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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7 квітня перестало битися серце військoвoслужбoвця з Тернопільщини. У лікарні помер учасник бойових дій, кулеметник Збройних Сил України Андрій Мегеденюк, позивний “Майдан”.

Він захищав Україну ще з 2017 року. Серце бійця і патріота зупинилося назавжди внаслідок захворювання, отриманого на фронті. Воїну було 46 років.

Про важку непоправну втрату повідомили у Микулинецькій громаді.

Завтра, 10 квітня, бійця поховають у рідних Варваринцях.

Світла пам’ять захиснику України.

 

Жахлива звістка надійшла на Тернопільщину: загинули троє побратимів 105-ї бригади тероборони

 

Теги: Микулинецька громада, захисник з Тернопільщини, Андрій Мегеденюк

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