Зупинилося серце 46-річного захисника з Тернопільщини

7 квітня перестало битися серце військoвoслужбoвця з Тернопільщини. У лікарні помер учасник бойових дій, кулеметник Збройних Сил України Андрій Мегеденюк, позивний “Майдан”.
Він захищав Україну ще з 2017 року. Серце бійця і патріота зупинилося назавжди внаслідок захворювання, отриманого на фронті. Воїну було 46 років.
Про важку непоправну втрату повідомили у Микулинецькій громаді.
Завтра, 10 квітня, бійця поховають у рідних Варваринцях.
Світла пам’ять захиснику України.
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