Зупинилося серце 46-річного захисника з Тернопільщини

7 квітня перестало битися серце військoвoслужбoвця з Тернопільщини. У лікарні помер учасник бойових дій, кулеметник Збройних Сил України Андрій Мегеденюк, позивний “Майдан”.

Він захищав Україну ще з 2017 року. Серце бійця і патріота зупинилося назавжди внаслідок захворювання, отриманого на фронті. Воїну було 46 років.

Про важку непоправну втрату повідомили у Микулинецькій громаді.

Завтра, 10 квітня, бійця поховають у рідних Варваринцях.

Світла пам’ять захиснику України.