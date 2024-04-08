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Жахлива звістка надійшла на Тернопільщину: загинули троє побратимів 105-ї бригади тероборони

08.04.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Жахлива звістка надійшла на Тернопільщину, під час виконання бойового завдання, загинули троє захисників 83 окремого батальйону 105-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.

Про важку втрату повідомили на сторінці бригади.

На щиті повертаються додому:

молодший лейтенант Олег Плахотний, командир взводу роти вогневої підтримки;

солдат Андрій Сисак, снайпер роти вогневої підтримки;

старший солдат Петро Тененський, механік-водій танкового взводу роти вогневої підтримки.

“Розділяємо біль та смуток від непоправної втрати разом з рідними та близькими наших побратимів.

Зло не залишиться не покараним!

На щиті!”, – ідеться у зверненні бригади.

Співчуваємо рідним, близьким, побратимам. Вічна пам’ять Героям…

 

 

Джерело: 105 окрема бригада територіальної оборони

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, 105 окрема бригада територіальної оборони

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