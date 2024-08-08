Золоті ужинки архипастиря

Цьогоріч архипастир відзначає 50-річчя священства та 20-ліття єпископської хіротонії. Господь обдарував його великими талантами і покликав до апостольської праці у своєму винограднику. Однак, аби ці дари проявилися і принесли стократний плід, архипастирю довелося пройти через випробування і переслідування, аж до воскресіння, відродження і розквіту УГКЦ.

Коли йдеться про архиєпископа і митрополита Василія, мимоволі виникають асоціації з певними символами. І чи не найперше – будівничого. Не лише через те, що з його благословення за роки відродження Церкви постали десятки храмів на теренах Тернопільщини і Хмельниччини, не кажучи вже про виплеканий у серці та думках і втілений руками зодчих величавий собор Зарваницької Матері Божої, який нині є унікальною візитівкою УГКЦ у християнському світі. За свій 50-літній жертовний душпастирський шлях митрополит отримав від Всевишнього величну місію Христового пастиря – зводити у тисячах людських душ величаві собори віри, духовності, високої моралі, любові до рідної України.

Нинішній владика-ювіляр народився в с. Дора, передмісті Яремчі на зеленочубому Прикарпатті. Ставши у 15 років напівсиротою, Василько намагався допомогти своїм сестрам, особливо 6-річній Марічці, для якої він залишився найріднішою людиною на все життя. До 10 класу Василь на відмінно навчався у місцевій школі, мав потяг до книг і грав у аматорському театрі. Після школи вступив до лісотехнічного технікуму.

Ще у столиці дитинства, завдяки місцевим отцям, хлопець зрозумів, що його життя має належати Всевишньому та Пресвятій Богородиці, Котра завжди веде його своєю материнською рукою.

Доленосною була зустріч 20-річного Василя з архиєпископом Володимиром Стернюком, якому мав нагоду прислуговувати під час богослужіння. З його благословення Василь Семенюк студіював богословські науки у першій підпільній духовній семінарії під керівництвом о. Михаїла Косила.

На священничій дорозі

22 грудня 1974 р. у Львові митрополит Володимир Стернюк висвятив Василя у священники. Першу Службу Божу о. Василь провів на Різдво 1975 р. в помешканні тітки Євдокії Озорович. Офіційно працюючи в газовій службі в Делятині, о. Василь здійснював душпастирську працю в селах і містечках Івано-Франківщини. Водночас молодий священник мусив працювати на державній роботі, аби не викликати підозри. Але навіть при тому в його помешканні кадебісти робили часті обшуки.

У 1986 р. архиєпископ Стернюк призначив о. Василя своїм помічником і доручив опікуватися теренами Івано-Франківської і Тернопільської областей. У середині 1980-х рр. о. Василь дедалі частіше відправляв богослужіння на Тернопільщині та у відпустовому місці в Зарваниці, розбудова якого згодом стала квінтесенцією його подвижницького життя.

Ширив «запах Христовий»

У 1975 р. владика Володимир Стернюк благословив о. Василя на організацію підпільної семінарії. Дотримуючись конспірації, отець Семенюк ретельно вишукував кандидатів на священство. Відтак згодом із підпільної семінарії 16 вихованців стали священниками.

Наприкінці 1980-х, коли захитались основи імперії, посилилася боротьба за легалізацію УГКЦ, в якій о. Василь разом з вихованими під його керівництвом молодими священниками був серед перших.

У 1988 р. Патріарх Мирослав-Іван Любачівський скерував о. Василія навчатися у Люблінський університет. Через рік з одинадцятьма іншими священниками його направили на Тернопільщину для легалізації УГКЦ. Почали відправи в чудотворній Зарваниці, відправляли біля чудотворного джерела в с. Острів, у Великій Березовиці та Петрикові під Тернополем.

Водночас виникла духовна семінарія у Великій Березовиці. Завдяки енергії її духовного натхненника о. Василя, праці семінаристів, допомозі вірних розбудовано корпуси, впорядковано територію. Нині вона по праву вважається яскравим вогнищем релігійної освіти Церкви.

Під омофором Богородиці

У 1976 р. о. Семенюка призначили завідувачем відпустів у Зарваниці. На той час Зарваниця нагадувала сумну пустку – святе місце постійно нищили каральні органи совітських безбожників. Однак у серцях вірних не згасала ідея відродження духовного центру. І згодом таки настала мить, коли в котловані новобудови освятили хрест та наріжний камінь (травень 1996 р.) майбутнього, а тепер уже сущого величного Храму християнської віри. Символічно, що під час офіційного візиту в Україну Папа Римський Іван Павло II у червні 2001 р. помолився біля Зарваницької чудотворної ікони, яка була привезена до Києва у церкву на Аскольдовій могилі, та віддав під Її материнський покров свою апостольську подорож та Україну.

Із Зарваницею пов’язано чимало вікопомних подій відроджувального періоду. Це й Акт відновлення посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці 18–21 травня 1995 р.; освячення собору Зарваницької Матері Божої в ювілейний рік 2000-ліття народження Ісуса Христа; благословення корон для чудотворної Зарваницької ікони Пресвятої Богородиці 15 жовтня 2017 р. у Ватикані Папою Римським Франциском як визнання надзвичайних благодатей, котрі вірні отримують завдяки молитвам перед святинею; надання 30 червня 2019 р. статусу собору Зарваницької Матері Божої «Малої базиліки».

Сьогодні духовний центр «Зарваниця» зараховано до «Марійського зв’язку», що об’єднує 20 найвизначніших Богородичних святинь Європи.

Апостольське спадкоємство

З виходом УГКЦ із підпілля та утворенням Тернопільської єпархії УГКЦ, у 1993 р. Глава УГКЦ кардинал Мирослав-Іван Любачівський призначив отця-митрата Василя Семенюка протосинкелом. На цій посаді о. Василь плідно співпрацював із правлячим єпархом Михаїлом Сабригою й активно займався розбудовою Зарваниці.

Коли ж постало питання, хто єдиний з України представлятиме нашу Церкву-страждальницю на симпозіумі, приуроченому 30-м роковинам проголошення Другим Ватиканським собором декрету священства, вибір впав на о. Василя Семенюка. У Римі він на весь світ говорив про нашу Церкву, про перенесені страждання.

Усі праведні труди невтомного священника щедро благословляє Господь, а Святіший Отець Іван Павло ІІ 2004 р. призначив о. Василія Семенюка єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської єпархії. Через два роки адміністрування Тернопільсько-Зборівською єпархією було доручено владиці Василію. А 22 грудня 2011 р. його урочисто ввели на митрополичий престол Тернопільсько-Зборівської митрополії.

З Україною в серці

Невід’ємною рисою характеру митрополита Василія є синівська любов до матері України. З початком військовий дій на Сході у 2014 р., а особливо з повномасштабним вторгненням росії 2022-го, з його благословення Тернопільсько-Зборівська архиєпархія стала своєрідним гуманітарним штабом. Уже з перших днів розпочалася підтримка внутрішньо переміщених осіб. Біля архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці збиралися тисячні черги за продуктами харчування та речами першої необхідності. У Зарваниці в перші дні війни знайшли безпечний притулок понад 150 біженців. З благословення митрополита вірні Тернопільсько-Зборівської архиєпархії для потреб військових придбали три сотні спеціалізованих евакуаційних автомобілів у тому числі і карети швидкої допомоги. Капелани та волонтери архиєпархії передають необхідне спорядження, продукти харчування та духовно опікуються воїнами.

У Марійському духовному центрі «Зарваниця» проводять реабілітацію для учасників воєнних дій та членів їхніх родин. І неодмінно їх відвідує митрополит Василій, який щирим батьківським словом огортає сім’ї героїв і тих, чиї рідні загинули на Сході України.

Споглядаючи ниву життя архиєпископа та митрополита Василія, усвідомлюєш, що вона щедра передусім духовними ужинками. Все своє життя він був і залишається невтомним будівничим віри – завжди працює, навчає і спрямовує людей на дорогу Господніх заповідей. Молитвою та Словом Божим зустрічає кожен новий день, з вірою в перемогу та справедливий мир Української держави.

Надія ШПОДАРУНОК