Знову болюча втрата: на Донеччині загинув молодий Герой з Тернопільщини

На Тернопільщину з фронт знову надійшла скорботна звістка. 27 травня на Донеччині загинув 33-річний захисник Володимир Книшевич із села Терпилівка Скориківської громади.

Воїн мужньо захищав Батьківщину з початку 2023 року.

“Висловлюємо щирі співчуття згорьованим рідним: матері, молодій дружині, маленькій донечці, братам, усім рідним, близьким, односельчанам, побратимам Героя.

Вічна і світла пам’ять Володимиру! Він віддав своє життя за Україну!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.

Інформацію про зустріч тіла полеглого Героя буде повідомлено додатково.