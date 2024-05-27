Тернопільщина втратила на фронті мужнього воїна

Внаслідок важкого поранення, отриманого у бою на Донеччині, перестало битися серце воїна з Тернопільщини Ігоря Рутковського.

Скорботну звістку повідомили на сторінці Бережанської міської ради.

На превеликий жаль, наша Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами. З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани, Ігоря РУТКОВСЬКОГО. Солдат РУТКОВСЬКИЙ Ігор Іванович (23.08.1979 р. – 25.05.2024 р.) – військовослужбовець військової частини А4934. – йдеться у повідомленні.

Захисника мобілізували до лав ЗСУ в липні 2022 року. У Героя залишились 15-річний син та брат.

Про місце та час чину похорону Героя Ігоря РУТКОВСЬКОГО, який загинув у боях за Україну, буде повідомлено згодом.

Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою…