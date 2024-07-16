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Змінили графік вимкнення світла на Тернопільщині 16 липня

16.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині 16 липня змінили графік погодинних вимкнень електрики, буде застосовано  4 черги відключень одночасно протягом доби.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  5 черга
➡️ 00:00-03:00  1 черга
➡️ 00:00-04:00  3 черга
➡️ 00:00-05:00  6 черга
➡️ 01:00-07:00  4 черга
➡️ 03:00-07:00  2 черга
➡️ 04:00-09:00  5 черга
➡️ 05:00-09:00  1 черга
➡️ 07:00-11:00  6 черга
➡️ 07:00-12:00  3 черга
➡️ 09:00-13:00  4 черга

➡️ 09:00-13:00  2 черга
➡️ 12:00-15:00  1 черга
➡️ 13:00-17:00  5 черга

➡️ 13:00-16:00  6 черга
➡️ 14:00-19:00  3 черга
➡️ 15:00-18:00  4 черга
➡️ 16:00-20:00  2 черга
➡️ 17:00-21:00  1 черга
➡️ 18:00-22:00  6 черга
➡️ 19:00-23:00  5 черга
➡️ 20:00-24:00  4 черга
➡️ 21:00-24:00  3 черга
➡️ 22:00-24:00  2 черга
➡️ 23:00-24:00  1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

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Теги: графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго", Тернопільська область, актуально

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