Отримаєте рекордний урожай огірків: 3 рецепти підживлення в липні

Стартував сезон огірків, але ще не пізно зайнятися пізнішими сортами. Зокрема, зараз важливо підживити огірки. Варіантів добрив маса, але не всі вони підходять, пише уніан.

Чим підживити огірки – народні методи

Багато городників віддають перевагу органічному підживленню для своїх овочів. Це й зрозуміло, адже таке добриво не несе загрози рослинам або здоров’ю.

Розчин із деревною золою

У 10 літрах води необхідно розвести 3 склянки сухої деревної золи і ретельно перемішати. Отриману суміш необхідно настоювати добу, після чого полити огірки під корінь.

Таке добриво дозволить наситити овочі калієм, кальцієм та іншими поживними речовинами.

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Підживлення з дріжджами

Для отримання поживної суміші потрібно розвести в 10 літрах чистої води 100 грамів живих дріжджів і ретельно все перемішати. Залишаємо на 72 години, щоб добриво настоялося.

Важливо пам’ятати, що перед тим як поливати овочі, розчин необхідно розвести у співвідношенні 1 до 5 з чистою водою.

Добриво з яєчної шкаралупи

Яєчна шкаралупа – відмінне джерело кальцію для рослин. Така підгодівля корисна буде після поливу дріжджами. Необхідно лише подрібнити яєчну шкаралупу і закопати під кущ. Зробити це потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити корінь огірка.

Чим підживити огірки під час плодоношення – препарати

Найнадійнішим способом підживити огірки залишаються промислові добрива. У цьому випадку рослини потрібно підгодувати двічі:

на початку плодоношення для збільшення врожаю;

під кінець плодоношення, щоб рослина якомога довше давала плоди.

У цей період підживити огірки можна такими розчинами:

1 столова ложка нітрофоски на відро води;

2 літри компосту на відро води;

50 г суперфосфату на відро води.

Будь-яку з цих сумішей потрібно акуратно підлити під корінь.