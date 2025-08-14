Жителя Тернопільщини, який задушив матір, відправлять до психлікарні

Ухвалою Підволочиського районного суду, до жителя с Колодіївки, застосують примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Він обвинувачений в умисному вбивстві матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

8 січня 2025 року чоловік зателефонував до Підволочиського відділення поліції і зізнався у вбивстві. Правоохоронці, зайшовши до приватного будинку у с. Колодіївка, виявили тіло жінки 1949 року народження, а поруч її сина. Чоловік зізнався, що вночі з 7 на 8 січня задушив матір. Не міг пояснити, чому це зробив. На тілі жінки судово-медичний експерт виявив сліди насильницької смерті.

Під час слідства було встановлено, що раніше судимий обвинувачений, не міг усвідомлювати своїх дій та керувати ними, внаслідок захворювання. Тому до нього застосують заходи медичного характеру, а не покарання у виді позбавлення волі.

До набрання ухвалою законної сили обвинуваченому залишать запобіжний захід у виді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги, в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Джерело: пресслужба Тернопільської обласної прокуратури