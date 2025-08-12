Жителька Тернополя хотіла заробити, а втратила усі заощадження

56-річна тернополянка звернулася до правоохоронців із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Жінка повідомила, що в одній із соціальних мереж побачила оголошення про можливість швидкого онлайн-заробітку. Заявниці запропонували нібито вигідну співпрацю: достатньо зареєструватися на платформі та здійснити кілька «технічних внесків» для активації особистого кабінету.

Повідомляють у поліції області.

Після телефонної розмови з «консультантом» жінка, довірившись обіцянкам стабільного прибутку, перерахувала з власних банківських карток на вказані реквізити майже 24 000 гривень. Згодом зв’язок із співрозмовником обірвався, а доступ до обіцяного сервісу виявився заблокованим.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи афериста.

Працівники поліції закликають громадян бути обачними та не довіряти сумнівним пропозиціям «легкого заробітку» в інтернеті. Пам’ятайте: справжній роботодавець не вимагатиме попередньої оплати за працевлаштування чи «активацію» акаунту.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.