14.08.2025 22:27

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Жителька Тернопільщини віддала аферистам майже 180 тисяч гривень

14.08.2025

Галина Кіт

60

Теми, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство

Поширити:

Інтернет-заробітки без зусиль, обіцянки швидкого доходу та переконливі «менеджери» – усе це інструменти шахраїв, які ошукують довірливих людей. У цьому переконалася 50-річна тернополянка, яка звернулася до правоохоронців після того, як втратила майже 180 000 гривень.

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановили, що жінка у месенджері Telegram натрапила на нібито вигідну пропозицію підзаробити – без вкладень, без досвіду, просто з дому. Перейшовши за посиланням, вона залишила заявку, після чого з нею зв’язався «менеджер». Він розповів про «легку роботу»: потрібно лише бронювати готелі в інтернеті та залишати відгуки.

На перших етапах усе здавалося правдоподібним. Після виконання простого завдання жінці нарахували кількасот гривень. Згодом аферист запевнив, що вона може заробляти значно більше – достатньо лише інвестувати певні суми, які нібито повернуться з прибутком.

Повіривши в реальність заробітку, заявниця здійснила кілька грошових переказів. Загальна сума втрат склала майже 180 000 гривень. Коли ж «менеджер» перестав виходити на зв’язок, жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Працівники поліції нагадують:

  • Жодний реальний роботодавець не вимагає попередньої оплати за виконання завдань.
  • Пропозиції «легких грошей» часто є наживкою шахраїв.
  • Ніколи не перераховуйте власні кошти незнайомцям чи «роботодавцям».
  • Будьте обачними в інтернеті та не дайте себе ошукати!

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Джерело:  Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: шахраї

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах