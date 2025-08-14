Жителька Тернопільщини віддала аферистам майже 180 тисяч гривень

Інтернет-заробітки без зусиль, обіцянки швидкого доходу та переконливі «менеджери» – усе це інструменти шахраїв, які ошукують довірливих людей. У цьому переконалася 50-річна тернополянка, яка звернулася до правоохоронців після того, як втратила майже 180 000 гривень.

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановили, що жінка у месенджері Telegram натрапила на нібито вигідну пропозицію підзаробити – без вкладень, без досвіду, просто з дому. Перейшовши за посиланням, вона залишила заявку, після чого з нею зв’язався «менеджер». Він розповів про «легку роботу»: потрібно лише бронювати готелі в інтернеті та залишати відгуки.

На перших етапах усе здавалося правдоподібним. Після виконання простого завдання жінці нарахували кількасот гривень. Згодом аферист запевнив, що вона може заробляти значно більше – достатньо лише інвестувати певні суми, які нібито повернуться з прибутком.

Повіривши в реальність заробітку, заявниця здійснила кілька грошових переказів. Загальна сума втрат склала майже 180 000 гривень. Коли ж «менеджер» перестав виходити на зв’язок, жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Працівники поліції нагадують:

Жодний реальний роботодавець не вимагає попередньої оплати за виконання завдань.

Пропозиції «легких грошей» часто є наживкою шахраїв.

Ніколи не перераховуйте власні кошти незнайомцям чи «роботодавцям».

Будьте обачними в інтернеті та не дайте себе ошукати!

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області