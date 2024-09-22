Жителька Бучацької громаді Юлія Іванівна Бедрійчук відзначила 105 років

Свій 105-річний ювілей відсвяткувала жителька Новосілки Юлія Іванівна Бедрійчук.

Привітати довгожительку та її родину зі святом завітав Бучацький міський голова Віталій Фреяк. Він побажав Юлії Іванівні здоров’я, миру та багато многих і благих літ й висловив слова вдячності і шани за багаторічну сумлінну працю, за мудрість та досвід, які вона передала своїм нащадкам:

“Кожний такий ювілей є гордістю нашої громади, у кожного з них своя історія, свої секрети довголіття. Ювілярка є очевидцем багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій, глибокої життєвої мудрості”.

Незважаючи на вік пані Юлія сильна духом людина, сповнена оптимізму та щирості. Вона вміє радіти життю, а невдачі сприймає лише як випробування долі, котрі потрібно пройти з гідністю.