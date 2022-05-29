Сьогодні, в окупованому Мелітополі містяни влаштували проукраїнський мітинг, на якому заспівали гімн України. Про це повідомляє місцеве видання «Риа-Мелитополь».

Як повідомляється, захід декілька днів тому анонсував рух «Жовта стрічка». Людям назвали дату й час початку акції, але про місце зустрічі повідомили лише перед мітингом. За словами очевидців, люди на акції не лише співали гімн, але й мали проукраїнські плакати, прапори та стрічки.

У повідомленні додають, що місце зустрічі залишилося для багатьох у таємниці, однак мітинг відбувся.