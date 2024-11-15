Житель Тернопільщини незаконно рубав дерева на території заповідника

За незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду на Тернопільщині чоловікові загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Під час обстеження території обслуговування співробітники Бережанського відділу поліції виявили чоловіка, який бензопилою зрізав дерева. Дозвільних документів на порубку у нього не було, повідомляють правоохоронці.

Правоохоронці встановили, що порубка була здійснена на території, яка належить до природно-заповідного фонду. Правопорушник – 54-річний житель Підгаєцької громади. Незаконно зрізану деревину та бензопилу поліцейські вилучили. Сума завданих збитків встановлюється.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Загалом цього року співробітники поліції Тернопільщини розпочали 71 кримінальне провадження за фактами незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу (ст. 246 ККУ), з яких 30 вже скеровано до суду.