Жахлива ДТП з потерпілими сталася сьогодні вранці у Тернополі. Як повідомляють у поліції, автомобіль врізався у бетонний стовп на проспекті Злуки.

За інформацією правоохоронців, близько 10:25 водій автомобіля Nissan Qashqai не впорався з керуванням, виїхав за межі автодороги та врізався в електричну опору. Кермувальника та пасажирку ще до приїзду бригади екстреної меддопомоги з металевої пастки дістали перехожі.

Потерпілих госпіталізували до реанімаційного відділення. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Очевидцем ДТП став відомий журналіст Сергій Сінкевич.

“Буквально на моїх очах… Nissan врізався у стовп… В салоні були чоловік і жінка. Молоді… Чоловіка-водія так затиснуло після удару, що витягали його через пасажирські передні двері, коли вже дістали пасажирку…

Я опинився на місці аварії буквально за кілька хвилин після зіткнення. Потім приїхали швидка і патрульні. Людей рятують, з’ясовуються обставини…

Пишу ці рядки буквально на коліні з місця пригоди. І поки що скажу єдине: надзвичайно вразила небайдужість, згуртованість і, не побоюсь цих слів – рятувальні навички випадкових перехожих і водіїв! Вони у перші хвилини зробили все можливе, щоб врятувати життя потерпілим!…

Травми, судячи з усього, важкі… Далі – робота лікарів…”, – написав Сергій Сінкевич.