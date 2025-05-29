Зборів підписав меморандум про партнерство з чеським містом Велка-Бистржице

Місто Зборів офіційно отримало ще одного міжнародного партнера – чеське місто Велка-Бистржице, що в Оломоуцькому краї. Про це повідомив очільник Зборівської громади Руслан Максимів.
У межах дружньої зустрічі представники обох міст підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільні кроки у сфері культурного обміну, реалізації молодіжних і освітніх проєктів, а також налагодження ефективної комунікації між органами місцевого самоврядування.
«Цей крок відкриває для нас нові можливості — як для Зборова, так і для нашої громади загалом. Ми щиро вдячні чеським партнерам за відкритість і бажання будувати довготривалі відносини», – наголосив Руслан Максимів.
Окрему подяку він висловив Надзвичайному і Повноважному Послу України в Чеській Республіці Василю Зваричу, а також працівникам Посольства України в Празі за підтримку у встановленні партнерських відносин.
«Віримо, що наше партнерство принесе плідні результати і зміцнить дружбу між Україною та Чеською Республікою. Разом — до європейського майбутнього!» – зазначив голова громади.