Зборів підписав меморандум про партнерство з чеським містом Велка-Бистржице

Місто Зборів офіційно отримало ще одного міжнародного партнера – чеське місто Велка-Бистржице, що в Оломоуцькому краї. Про це повідомив очільник Зборівської громади Руслан Максимів.

У межах дружньої зустрічі представники обох міст підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільні кроки у сфері культурного обміну, реалізації молодіжних і освітніх проєктів, а також налагодження ефективної комунікації між органами місцевого самоврядування.

«Цей крок відкриває для нас нові можливості — як для Зборова, так і для нашої громади загалом. Ми щиро вдячні чеським партнерам за відкритість і бажання будувати довготривалі відносини», – наголосив Руслан Максимів.

Окрему подяку він висловив Надзвичайному і Повноважному Послу України в Чеській Республіці Василю Зваричу, а також працівникам Посольства України в Празі за підтримку у встановленні партнерських відносин.