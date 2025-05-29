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Зборів підписав меморандум про партнерство з чеським містом Велка-Бистржице

29.05.2025

Галина Кіт

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Теми, Події, Тернопільщина, Новини

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Місто Зборів офіційно отримало ще одного міжнародного партнера – чеське місто Велка-Бистржице, що в Оломоуцькому краї. Про це повідомив очільник Зборівської громади Руслан Максимів.

У межах дружньої зустрічі представники обох міст підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільні кроки у сфері культурного обміну, реалізації молодіжних і освітніх проєктів, а також налагодження ефективної комунікації між органами місцевого самоврядування.

«Цей крок відкриває для нас нові можливості — як для Зборова, так і для нашої громади загалом. Ми щиро вдячні чеським партнерам за відкритість і бажання будувати довготривалі відносини», – наголосив Руслан Максимів.

Окрему подяку він висловив Надзвичайному і Повноважному Послу України в Чеській Республіці Василю Зваричу, а також працівникам Посольства України в Празі за підтримку у встановленні партнерських відносин.

«Віримо, що наше партнерство принесе плідні результати і зміцнить дружбу між Україною та Чеською Республікою. Разом — до європейського майбутнього!» – зазначив голова громади.

Теги: Велка-Бистржице, партнерство, Зборів

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