Збаразьку громаду відвідав Надзвичайний Посол Республіки Індія в Україні

У Збаражі вперше побував Надзвичайний Посол Республіки Індія в Україні пан Раві Шанкар. Високий гість відвідав Збаразьку громаду у рамках співпраці у сфері залучення грантів та інвестицій.

Метою візиту було ознайомлення з роботою лікувального закладу, його матеріально-технічною базою для подальшої участі у грантовому проекті.

Пан Раві Шанкар відвідав палати поранених учасників війни і висловив готовність уряду Індії підтримувати Україну в її боротьбі з російським ворогом. Також обговорили питання залучення індійських інвесторів до створення підприємств у Збаразькій громаді.

На зустрічі також були присутні заступник начальника ОВА Павло Журба та керівник департаменту охорони здоров’я ОВА Ольга Ярмоленко.

Для нас важливо розуміти, що тільки економічно сильна країна здатна перемогти у війні та розвиватись, – пише міський голова Збаража Роман Полікровський.

Джерело: Роман Полікровський