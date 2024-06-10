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Завтра на Тернопільщині вимикатимуть світло за скорегованим графіком

10.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Офіційно

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11 червня на Тернопільщині буде застосований скорегований графік погодинного вимкнення споживачів. Вимкнення електроенергії двох у черг (груп) споживачів плануються з 14:00 до 19:00 години і триватимуть до 2,5 годин кожна черга (група), повідомляє “Тернопільобленерго”.

Години відсутності електропостачання та черговість відключення електроенергії в Тернопільській області будуть наступні:

  • 14:00-16:30  1 черга
  • 16:30-19:00  2 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

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Джерело: ВАТ "Тернопільобленерго"

Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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