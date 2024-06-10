Завтра на Тернопільщині вимикатимуть світло за скорегованим графіком

11 червня на Тернопільщині буде застосований скорегований графік погодинного вимкнення споживачів. Вимкнення електроенергії двох у черг (груп) споживачів плануються з 14:00 до 19:00 години і триватимуть до 2,5 годин кожна черга (група), повідомляє “Тернопільобленерго”.
Години відсутності електропостачання та черговість відключення електроенергії в Тернопільській області будуть наступні:
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.
Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.
Головний митник Тернопільщини задекларував 25 об’єктів нерухомості