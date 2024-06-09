Головний митник Тернопільщини задекларував 25 об’єктів нерухомості

Виконувач обов’язків керівника Тернопільської митниці Юрій Мацібора оприлюднив декларацію за 2023 рік. Згідно з документом, посадовець за цей період отримав 625 тис. гривень. Юрій Мацібора став виконуючим обов’язки керівника Тернопільської митниці нещодавно. До того він працював заступником керівника Тернопільської митниці. Також митник задекларував 25 об’єктів нерухомості.

Керівник Тернопільської митниці Юрій Мацібора у своїй декларації про доходи за 2023 рік зазначив 3 земельні ділянки. Одна ділянка в селі Карпівка Могилів Подільської громади Вінницької області та інша – в селі Вербовець Мурованокуриловецької громади Вінницької області. Ще одна ділянка є у Вінниці площею 740 м2.

Також митник володіє житловим будинком у Вінниці, який він придбав в 2022 році. Загальна площа дому становить 186,7 м2. Юрій Мацібора та цивільна дружина Олена Мацібора мають зареєстроване місце проживання в будинку в місті Могилів-Подільський. Належить житлове приміщення Дмитру Гладковському.

В Олени Мацібори є квартира площею 42,6 м2 у Вінниці. Також у неї є 6 земельних ділянок в селі Вербовець та 12 ділянок в селі Рівне Мурованокуриловецької громади Вінницької області. Посадовець Юрій Мацібора орендує квартиру в Тернополі в тернополянина Сергія Лупака.

В сім’ї Мацібори є три транспортні засоби. Юрію належить причеп марки «Сантей» Він орендує автомобіль Toyota Camry 2023 року випуску. Транспорт належить ТОВ «Ав Плант». Олена Мацібора їздить на Toyota RAV4 2021 року випуску. Авто зареєстроване ТОВ «Поділляагрозахист».

Олена Мацібора є власницею двох аграрних фірм. Це ТОВ «Агроцентр-Вінниця» та ПП «Батьківська земля». Їй належить 100% статутного капіталу в обох підприємствах.

За 2023 рік Юрій Мацібора в Тернопільській митниці заробив понад 625 тис. грн. Олена Мацібора отримала 420 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, зарплати з ПП «Батьківська земля» в розмірі 86,4 тис. грн. Також Олена Мацібора отримала 800 тис. грн від продажу рухомого майна.

Чиновник Юрій Мацібора задекларував 300 тис. грн готівкою. В Олени є 15 тис. доларів та 100 тис. грн готівкою. На банківських рахунках митник має понад 30 тис. грн, також його цивільна дружина має теж 30 тис. грн в банку.