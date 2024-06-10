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Завтра частина тернополян залишаться без води

10.06.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Завтра, 11 червня, без водопостачання залишаться жителі кількох будинків у Тернополі. Про це повідомили у  “Тернопільводоканалі”.

“У зв’язку із заміною аварійної ділянки аварійної ділянки водопровідної мережі по вул. Тараса Протасевича 11 червня з 9.00 до 22.00 год буде призупинена подача холодної води до будинків по вул. Тараса Протасевича №2, №6, №8, №10А. Перепрошуємо споживачів за незручності.
Просимо завчасно зробити запаси води”, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: КП "Тернопільводоканал"

Теги: Тернопіль, Тернопільводоканал, без води

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