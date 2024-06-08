Історичне рішення для Тернополя: Нарешті ухвалені зміни до Генерального плану міста, які вимагала громада

На сесії Тернопільської міської ради нарешті прийнято зміни до Генерального плану Тернополя. Ухвалити зміни вимагали надзвичайники, військова адміністрація, різноманітні громадські організації та товариства. Всі пропозиції враховано. Тепер наше місто буде ще більше зеленим, з новими громадськими просторами, парками та відпочинковими зонами. Визначені зони для будівництва нових виробництв. А це нові робочі місця. Загалом експерти вже назвали ухвалені зміни до Генплану міста – історичними. Незважаючи на протидію «професійних» критиків, які намагалися зірвати ухвалення змін, Тернопіль буде розвиватися, ставати кращим, зеленішим та ще комфортнішим для проживання.

Головне у змінах до Генплану

+370 га зелених насаджень та новий парк

Зелені насадження загального користування на сьогодні в місті складають 460 га. Це один з найбільших показників в Україні, якщо порівнювати загальну площу міста та кількість зелених насаджень. А буде ще більше.

Зміни до Генплану передбачають створення 20 об’єктів нових зелених насаджень, у тому числі будівництво нового парку площею біля 10 га. Новий парк буде розміщений на території мікрорайону №14, сквери по проспекту Злуки (в районі «Канада»), проспекту Куліша, вул. Леся Курбаса. Окрім того, зелені зони передбачені по всіх територіях нових житлових районів.

Загалом, планується створити біля 300 га нових територій зелених насаджень загального користування, біля 70 га в межах розрахункового періоду.

Реагуючи на прохання громадських організацій, у районі «Кутківці» пропонується створення громадської відпочинкової зони. Передбачається включення об’єкту природньо-заповідного фонду «Чагарі Кутківці» до об’єктів загальної системи зелених насаджень загального користування. В рамках розвитку рекреаційної зони планується створення пляжної зони вздовж набережної у північній частині Тернопільського ставу і об’єднання її канатною дорогою з районом «Кутківці», де передбачено громадську зону.

100 % забезпечення місцями у дитячих садках

Вирішення проблеми місць у дитячих садочках. Заплановано відкриття нових закладів дошкільної освіти. Мета – досягнути 100% забезпечення місцями у закладах освіти. Зміни до Генплану передбачають створення навчальних комплексів при школах, які будуть об’єднані з дитячими дошкільними закладами.

Нові робочі місця

У північній і південній частині Тернополя планується розміщення виробничих підприємств, складських територій та комунальних зон. Крім того, визначені нові території під нове промислове виробництво з розвитку малого та середнього бізнесу, такі як «Індустріальний парк» в районі «Південний».

В рамках розвитку виробничих зон можливе розміщення об’єктів транспортної інфраструктури, таких як багаторівневі паркінги, транспортні складські та логістичні комплекси в центральній, західній, південній та північній частині міста і на перетині вул. Об’їзної та вул. Львівської.

+ 50 км нових ліній руху громадського транспорту

У змінах до Генплану передбачено розвиток мережі руху громадського транспорту, зокрема передбачено збільшення протяжності ліній руху автобусних маршрутів на понад 30 км, тролейбусних маршрутів на понад 20 км.

Повна екологічна відповідність

У процесі підготовки змін до Генплану, забезпечено максимальне виконання вимог СЕО (Оцінювання впливу стратегічних документів на навколишнє середовище). Проведений аналіз низки документів міжнародного, державного, регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики визначених в проекті внесення змін до Генерального плану міста по переважній більшості показали високу ступінь відповідності цілям визначеним у розглянутих документах. Проекти містобудівної документації враховують більшість з них і пропонують комплекс заходів, що сприяють їх досягненню.

Таким чином, Тернопіль почав новий етап свого розвитку. Розвиток найкомфортнішого для проживання та найзеленішого міста України не зупинить ні війна, ні підступи місцевих горе-активістів. Наші діти та онуки будуть пишатися Тернополем, як пишаємося ми.

Новина від пресслужби.