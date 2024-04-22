Захисника з Тернопільщини нагородили “Золотим хрестом”

Захисник з Тернопільщини Юрій Карпів отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України – нагрудний знак “Золотий хрест”.

З перших днів повномасштабного вторгнення військовий з Гримайлівської громади боронить Україну від ворога.

За сумлінне виконання обов’язку, мужність та героїзм під час захисту Батьківщини військового відзначено високою нагородою.

“Пишаємось нашим воїном! Дякуємо за мужність та відвагу!

Слава Україні!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.