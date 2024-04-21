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У лікарні, внаслідок важких травм, зупинилося серце 22-річного захисника з Кременеччини

21.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне

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Сумну звістку вкотре довелося повідомляти голові Кременецької громади Андрію Смаглюку. Небесне воїнство поповнилось ще зовсім молодим, спраглим до життя, та водночас мужнім та войовничим захисником. У лікарні зупинилося серце  – Дениса Каразії 2002 року народження.

З сумом повідомляємо, про те, що наша громада втратила юного Героя, жителя села Савчиці, Дунаївського старостинсько округу, солдата, КАРАЗІЯ Дениса Миколайовича, 2002 року народження, стрільця 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти, який помер у лікарні від отриманих травм під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області.
Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково, написав голова.

Теги: загинув, Кременецька громада, захисник, Денис Каразія

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