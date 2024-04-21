У лікарні, внаслідок важких травм, зупинилося серце 22-річного захисника з Кременеччини

Сумну звістку вкотре довелося повідомляти голові Кременецької громади Андрію Смаглюку. Небесне воїнство поповнилось ще зовсім молодим, спраглим до життя, та водночас мужнім та войовничим захисником. У лікарні зупинилося серце – Дениса Каразії 2002 року народження.

З сумом повідомляємо, про те, що наша громада втратила юного Героя, жителя села Савчиці, Дунаївського старостинсько округу, солдата, КАРАЗІЯ Дениса Миколайовича, 2002 року народження, стрільця 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти, який помер у лікарні від отриманих травм під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області.

Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково, написав голова.