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Захисницю УПЦ МП, яка везла у Рожище «12 автобусів прихожан», забрали на допит в СБУ

19.04.2023

Ірина Нова

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Новини, Україна, Духовне

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Вікторію Кохановську, яка називає себе правозахисницею й стала відомою на Рожищенщині, забрали на допит в управління Служби безпеки України у Києві.

За повісткою її викликали як свідку у кримінальному провадженні 10 квітня, передає Район.Рожище.

На Рожищенщині жінка відома тим, що вимагала звільнення керівника Волинської ОВА та очільника поліції, бо ті не перешкоджали проведенню зборів релігійної громади в Рожищі.

Також вона погрожувала полісмену привезти у Рожище групу підтримки – «12 автобусів з маленькими дітьми на руках… з новонародженими дітьми».

Нині жінка займається відстоюванням позиції Української православної церкви Московського патріархату в Києві.

Теги: суспільство, події, заборона УПЦ МП

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