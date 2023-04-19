Захисницю УПЦ МП, яка везла у Рожище «12 автобусів прихожан», забрали на допит в СБУ

За повісткою її викликали як свідку у кримінальному провадженні 10 квітня, передає Район.Рожище.
На Рожищенщині жінка відома тим, що вимагала звільнення керівника Волинської ОВА та очільника поліції, бо ті не перешкоджали проведенню зборів релігійної громади в Рожищі.
Також вона погрожувала полісмену привезти у Рожище групу підтримки – «12 автобусів з маленькими дітьми на руках… з новонародженими дітьми».
Нині жінка займається відстоюванням позиції Української православної церкви Московського патріархату в Києві.