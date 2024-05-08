Загинув, рятуючи побратимів: Шумщина прощалася з Героєм Едуардом Хатмулліном

Шумська громада в останню путь провела 53-річного головного сержанта Едуарда Хатмулліна, який захищав Україну у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Він загинув 30 квітня 2024 року поблизу с. Синьківка Харківської області при спробі винести поранених побратимів.

Народився Едуард Хатмуллін у м. Костянтинівка на Донеччині. З початку війни він перетворив свою домівку на штаб для військових і волонтерів, а свій бізнес спрямував на порятунок українських бійців. З 2014 року став одним із засновників ГО «Схід та Захід єдині», що об’єднала небайдужих людей з різних областей для підтримки ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Едуард взяв у руки зброю і разом з побратимами захищав Україну. З 2022 року його родина переїхала жити до Шумська, щоб бути у відносній безпеці.

7 травня під пронизливі звуки сирени машин громада зустріла живим коридором військовослужбовця та волонтера. На площі Героїв Майдану у Шумську духівники спільно із присутніми помолилися за душу відважного захисника. Траурна процесія під супровід оркестру пройшла вздовж міста до Спасо-Преображенського храму у м. Шумськ. З почестями поховали Героя на місцевому кладовищі. Сьогодні для нього востаннє прозвучали залпи військового салюту та Державний Гімн.

Священнослужителі, побратими та міський голова Вадим Боярський під час прощання ділилися власними історіями знайомства з Едуардом, розповідали про його мужність і рішучість у боротьбі з окупантами. «Його знав весь фронт. Його любили та поважали, з ним рахувались. Хтось його боявся, хтось обходив стороною, бо розумів, що з ним можна мати тільки чесні стосунки», – такими словами його згадують друзі.