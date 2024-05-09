Забрудненення колодязя невідомою речовиною: випадок прокоментували у Кременецькій РВА

05 травня в одному із домогосподарств с. Сапанів Кременецького району виявлено забруднення колодязя не відомою речовиною, із запахом схожим на нафтопродукти.

6 травня відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій районній військовій адміністрації.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області взяла зразки води для проведення лабораторних досліджень із річки Іква, що протікає поряд. Кременецький міськрайонний центр ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та Кременецьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області взяли додатково забір води із забрудненої криниці, а також із криниць сусідніх домогосподарств. У воді в криницях сусідніх домогосподарств слідів нафтопродуктів не виявлено, розповіли у РВА.

Відповідними службами району проводяться заходи щодо ліквідації даної надзвичайної ситуації та очищення забрудненої криниці.