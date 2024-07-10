За скільки продають на Тернопільщині гектар землі і скільки вже продано

Понад 254 тисячі угод з купівлі-продажі української сільгоспземлі було укладено за три роки відкритого ринку землі. Загалом українці придбали понад півмільйона га землі із середньою вартістю у 41 тисячу гривень. Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше купували землю у 2023 році — 179 921 га.

За весь час роботи ринку найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині: там продали 60 360 га. Середня ціна гектару землі в регіоні сягала 42,75 тис. грн. Наслідує Дніпропетровщина — 58 869 га, та Харківщина: 54 458 га.

Початок повномасштабної війни вплинув на запит покупців та ціни на угіддя. За півроку 2024 українці придбали 17 036,6 га. землі на Полтавщині, в

середньому, сплативши по 52,59 тис. грн за 1 гектар.

На Дніпропетровщині від початку поточного року продали 12 952,7 га по 34 тисячі грн. А ось замість прифронтової Харківщини у трійку лідерів піднялась Кіровоградщина: 9 375 га по 38 тисяч грн за 1 га. Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 тисяча за гектар.

А що Тернопільщина? Станом на липень 2024 року в нашій області продано 12333, 6 га, причому за останні півроку – 2739, 1 га. Середня вартість 69, 7 тис. грн. за гектар. Для порівняння у Львівській області середня ціна – 90, 37 тис грн., у Чернівецькій – 51, 28 тис. грн., у Хмельницькій – 49, 58.

Наразі лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок — це 65% відчужень.