За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

Про це повідомляє Українська правда.

За даними джерела, підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ.

У самій спецслужбі наразі офіційно не коментують свою участь у цій події.

“Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь – якого державного органу України у “бавовні” будемо коментувати після нашої остаточної перемоги”, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Водночас у Твіттері СБУ є повідомлення із недвозначним перефразуванням вірша Тараса Шевченка.