За підозрою у вбивстві малолітнього сина жінку взяли під варту

Чортківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 31-річній жительці Чорткова, яку підозрюють у вбивстві свого 4-річного сина з інвалідністю І-ї групи. Відповідне клопотання було погоджено ювенальним прокурором.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чортківської окружної прокуратури 6 травня 2025 року жінці повідомлено про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Крім того, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 166 КК України через злісне невиконання матір’ю обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків.

Як встановлено, хлопчик, який народився з патологіями та потребував постійного догляду через важку хворобу, був залишений матір’ю без нагляду на кілька днів. Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії через закриття отворів носа і рота. У цьому злочині підозрюють матір.

Розслідування проводять слідчі Чортківського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області.