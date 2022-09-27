174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 26 вересня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальний випадок – 0;
– одужало – 673 особи;
– проведено досліджень методом ПЛР – 377.
За весь час пандемії в Тернопільській області:
– захворіло – 159 606 осіб;
– одужало – 153 818 осіб;
– летальних випадків – 2 451.
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 17 861 (17 189 одужало, 314 летальних);
в т.ч. м. Кременець – 3 300 (3 178 одужало, 66 летальних);