Малюки, народжені під час війни. На сьомий день війни в Тернопільському перинатальному центрі прийняли 40 пологів. Народилися 27 хлопчиків та 13 дівчаток. Породіллі не лише з Тернопільщини, а ще й з шести областей України.

Генеральний директор перинатального центру Віктор Овчарук розповів, що у підвалі установи обладнали пологовий зал та створили максимально комфортні умови для роділь і немовлят. Тут, серед іншого, є і монітори, і ліжечко, і лампа. кисневий концентратор. Є доступ до води та печиво, повідомляє Тернопіль 1.

Одна із вагітних біженок із Києва розповіла журналістці, чому вирішила шукати прихисток в іншому місті.