З теплом і генераторами: як виживають тернопільські лікарні у воєнних умовах

Медичне обладнання тернопільських лікарень потребує безперебійної подачі електроенергії. Враховуючи стабілізаційні та аварійні вимкнення світла, без альтернативних джерел енергії лікарням не впоратися.

Як наразі надають допомогу в медзакладах Тернополя і чи забезпечені вони всім необхідним, дізнавалися журналісти “20 хвилин”.

Медзаклади готові до повного відключення електроенергії в Україні, запевняє заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тернопільської міськради Володимира Дідич.

Аби лікарі Тернополя мали змогу надавати необхідну медичну допомогу навіть без електроенергії, кожен заклад забезпечили альтернативним джерелом живлення. Невідкладні оперативні втручання лікарі виконуватимуть відповідно до рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. Також враховуватимуть і рішення Тернопільської ОВА, – каже він.

Яке саме обладнання вже встановили у кожному медичному закладі, аби лікарі мали змогу надавати кваліфіковану медичну допомогу навіть у найскладніших умовах і скільки коштів на це витратили? Ми детально розкажемо вам про кожну лікарню.

Тернопільська лікарня №2

Лікарня має розроблений алгоритм дій при відключенні електроенергії, який включає в себе дії медперсоналу по наданню медичної допомоги. Детальніше про укомплектування та можливі умови роботи розповідає директор закладу Ростислав Левчук.

Наш медзаклад має два потужні генератори на 120 та 180 кВТ, що забезпечують безперервну роботу закладу. Ще три генератори по 5 кВт знаходяться у резерві. На автономні джерела електроенергії заготовили палива на 7 діб. У даний час проводимо надання планової та невідкладної медичної допомоги, адже лікарня підключена до електроенергії постійного живлення. Міський перинатальний центр під’єднаний до генераторів, завдяки чому необхідне обладнання працює та підтримує життєво важливі функції новонароджених та породіль, – розповідає він.

На час блекауту не передбачено планових операцій. Надання невідкладної допомоги, кажуть, будуть надавати безперервно. Ультразвукове дослідження, лабораторія, комп’ютерна томографія в даний час працюють постійно. На випадок блекауту працюватиме обладнання почергово.

За час воєнного стану лікарню доукомплектували лабораторним обладнанням, обладнанням по догляду за новонародженими, моніторами спостереження за важкохворими, дефібрилятором. Також купили операційний стіл. Загальна сума витрат становить 5 мільйонів 448 тисяч гривень. Кошти виділяли з міського бюджету. А ось за рахунок централізованого державного бюджету лікарні передали рентген апарат, кисневу станцію, два генератори та апарат ультразвукового дослідження, – додає Ростислав Левчук.

Що стосується опалення, то лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, що працює безперебійно.

Тернопільська лікарня №3

Даний медичний заклад також вдалося забезпечити альтернативними джерелами живлення: дизель-генераторами, потужністю 160 кВт та 16 кВт. На випадок вимкнення електроенергії лікарня має запас палива на п’ять днів.

Лікарня отримує тепло від котельні, що працює на альтернативному виді палива, зокрема пелетах. Котельня заживлена через дизель-генератор, резерв палива вистачить на сім днів, – розповідає Володимир Дідич.

Чи доукомплектовували медичний заклад новим обладнанням з початку повномасштабного вторгнення і донині – невідомо. А ось медичні послуги надаватимуть відповідно до графіку, окрім планових операцій, додає пан Володимир.

Лікарня швидкої допомоги

Наразі у медичному закладі вже готові до використання такі альтернативні джерела живлення: бензиновий генератор 6500CL, потужністю 5,5 кВт та дизельний генератор EPCO DK-110 на 100 кВт. Як повідомляє Володимир Дідич, цього палива вистачить на сім чи 10 діб постійного користування.

Медичний заклад забезпечений централізованим теплопостачанням. Попри те, що завдяки генераторам лікарня матиме електроенергію, на період довготривалого вимкнення світла надаватимуть стаціонарну невідкладну допомогу, а ось планові операції не проводитимуть, – каже пан Володимир.

За час воєнного стану лікарню все ж вдалося укомплектувати необхідним обладнанням. Зокрема, придбали операційний стіл, електрокардіограф. На що з міського бюджету витратили 950 тисяч гривень.

Дитяча лікарня

Нагадаємо, в умовах відключення світла працює і готова працювати далі Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня.

Міська дитяча лікарня повністю забезпечена трьома генераторами: на 100 кіловат, на 21 кіловат і на 71 кіловат. Це дозволить постачати електроенергію в стаціонарні корпуси: вулиця Клінічна, 1-а та вулиця Купчинського, 16 (інфекційне відділення). Також є запас питної води, як для пацієнтів, так і персоналу. І ще минулого місяця ми перейшли на кейтеринг. Це коли вже приготовлену їжу доставляють у лікарні. Додатково маємо запас їжі. І звичайно ж, медикаменти, – каже директор Андрій Артимович.

Лікувальна установа забезпечена централізованим опаленням, а також є теплопостачання за рахунок власної котельні (міська лікарня №2 та корпус інфекційної міської дитячої лікарні). У закладі переконані, їм вдасться зберегти тепло, навіть якщо централізоване опалення припинить функціонувати.

Як з медициною в області?

В області наразі функціонують 44 медичні заклади зі стаціонаром. Вони вже забезпечені або одним генератором високої потужності, або кількома середньої. Про це нам розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації Ольги Ярмоленко.

Заклади почали скуповувати генератори ще у 2021 році, адже без цього вони не змогли б підписати контракт з Національною службою здоров’я України у 2022 році. Наразі кожна лікарня, яка має стаціонар, повинна мати запас дизельного пального для генераторів на сім днів точно. Крім того, на випадок блекауту лікарні підготували продукти харчування та воду. Щодо опалення, то 17 медзакладів мають власні котельні та свердловини. Але наявність генераторів означає, що заклади будуть обігріватися навіть під час відсутності електроенергії, – розповіла вона.

Аби генератора вистачило на довше, у медзакладах розробляють схему подачі світла. Тобто у кожному відділенні вмикатимуть його за потребою. Також призупинять надання деяких послуг.