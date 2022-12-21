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З джерел, що на Тернопільщині, заборонили пити воду (документ)

21.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Цікаво

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Нітрати, що не відповідають фізико-хімічним показникам виявили у джерелах, що в Тернопільському районі. Йдеться зокрема про ті, що розташовані на території с. Чернелів-Руський.

Так, ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області отримало результати моніторингових лабораторних досліджень питної води, відібраної із каптажів цих джерел, які дають підстави вважати дану воду небезпечною, пишуть Тернополяни.

«Згідно з експертним висновком, який додається, виданий Тернопільською регіональною Державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у питній воді виявлено нітрати, які  не відповідають фізико-хімічним показникам. Саме тому цю воду тимчасово не варто споживати», – йдеться у дописі на сторінці Байковецької об’єднаної громади.

Через деякий час буде проведено повторний відбір води, про результати якого буде повідомлено згодом.

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Автор: Роман Васильович

Мітки: джерела, питна вода, Чернелів-Руський

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