Про це сказав 24 травня під час виступу на Архиєрейському Соборі Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Доповідь першоєрарха поширив офіційний сайт ПЦУ.

З часу великої агресії Росії проти України до ПЦУ долучилися з юрисдикції Московського Патріархату приблизно 400 релігійних громад, 120 кліриків та 2 монастирі. Чому я кажу «приблизно»? Готуючи цю доповідь, ми збирали відповідні дані у єпархіях, але вони змінюються постійно: щодня повідомляється про проведення зборів релігійних громад і про їхнє рішення вийти із залежності від Російської Церкви. Отже станом на зараз загальна цифра громад ПЦУ становить приблизно 7600, а кліриків – приблизно 4900, – заявив Митрополит Епіфаній.

Шукайте нас у Telegram та у Facebook.