11 травня в Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки живопису Юрія Чумака – живописця-монументаліста, графіка, педагога.

Його «Чумацький шлях» розпочався в м. Лозова на Харківщині в 1937 році. Навчався у Львові, згодом на художньо-графічному факультеті Одеського педінституту. Від 1950 р. Ю. Чумак живе і працює в Тернополі. Як зазначив художник:

«Я полюбив цей край і намагаюся відображати його в творах, оскільки він для мене – друга батьківщина».

Юрій Чумак відомий як автор декоративних монументальних розписів в багатьох громадських спорудах Тернополя та містах області (близько 100 ескізів до тих розписів зберігаються у фондах ТОХМ). Він – учасник багатьох збірних виставок в Україні та за кордоном. Автор персональних виставок в музеях, бібліотеках міста та області. Тільки в нашому музеї це – п’ята персональна виставка автора та найбільш масштабна, адже Ю. Чумак представив 82 станкових живописних твори.

Зараз, у час війни, актуальною є тема любові до України. Любов до рідної землі Юрія Чумака, яку він несе крізь усе життя, присутня в кожному його творі. Це любов сина до землі-матері, який глибоко знає її історію і вболіває за її долю. Історія України має багато трагічних і героїчних сторінок. Саме героїчні сюжети, із завзяттям виписані енергійним, експресивним мазком, переважають в живописі Ю. Чумака (сцени з нашої минувшини із сарматами, древніми слов’янами, сцени з козацької доби). Мистецтво Юрія Чумака є життєлюбним і життєстверджуючим. Крім героїко-епічних сюжетів, ми бачимо Чумака – лірика, який опоетизовує традиційну українську обрядовість (серія купальських картин). Працює автор також в жанрах портрету, натюрморту, пейзажу.

Колірна гама Ю. Чумака – особлива. Художник активно використовує червоний, синій, жовтий кольори, працює темперою. Його творчий почерк не сплутаєш ні з ким. Роботи Юрія Чумака представлені в експозиціях музеїв Тернополя, України, за кордоном.

Привітати його з відкриттям виставки прийшли колеги, друзі, поціновувачі мистецтва, а також народний театр пісні «Співаночка» Центру творчості дітей та юнацтва (директор – С. Миханчук).

Виставка в Художньому музеї діятиме до 12 червня.

Ольга ВАВРИК, заступник директора ТОХМ