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Юний чортків’янин Сашко Байрак став Чемпіоном Європи зі змішаних бойових мистецтв

17.05.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Тернопільщина, Новини, Спорт

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Протягом 12-15 травня у Словаччині проходив Чемпіонат Європи GAMMA MMA, в якому взяла участь команда Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України. У склад національної збірної був вихованець Чортківської ДЮСШ – чортків’янин Олександр Байрак.

Наш Олександр Байрак продемонстрував надзвичайно високий рівень майстерності, ставши чемпіоном Європи у категорії до 40,8 кг і срібним призером чемпіонату Європи у категорії до 45,4 кг.
Нагадаємо, наш юний боєць вже другий рік поспіль виборював звання чемпіона України у своїй ваговій та віковій категорії, тож цим мав можливість представляти країну на Чемпіонаті Європи.

Ми ж вітаємо Олександра із черговою звитягою та водночас дякуємо тренерам з вільної боротьби Юрію Геравсу та Ігорю Курилу, а також тренеру з ММА і фрі-файту Назару Бедрію, написали у міськраді.

Джерело: Чортківська міськрада

Теги: Сашко Байрак, чемпіон, змішані єдиноборства

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