Юний чортків’янин Сашко Байрак став Чемпіоном Європи зі змішаних бойових мистецтв

Протягом 12-15 травня у Словаччині проходив Чемпіонат Європи GAMMA MMA, в якому взяла участь команда Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України. У склад національної збірної був вихованець Чортківської ДЮСШ – чортків’янин Олександр Байрак.

Наш Олександр Байрак продемонстрував надзвичайно високий рівень майстерності, ставши чемпіоном Європи у категорії до 40,8 кг і срібним призером чемпіонату Європи у категорії до 45,4 кг.

Нагадаємо, наш юний боєць вже другий рік поспіль виборював звання чемпіона України у своїй ваговій та віковій категорії, тож цим мав можливість представляти країну на Чемпіонаті Європи.