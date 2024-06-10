Юні спортсмени з Тернопільщини стали призерами та здобули кубок міжнародного турніру

Юні спортсмени з Тернопільщини стали переможцями та призерами міжнародного турніру з боротьби у Словаччині. Участь у них взяли спортсмени з 7 країн.

Перші місця і звання переможців здобули вихованці Теребовлянської школи боротьби Wrestling family Terebovlya: Анастасія Перхалюк, Костянтин Лук’янчук, Артем Перхалюк.

Другі місця вибороли: Ілля Екалов, Владислав Крючковський. Треті місця посіли: Владислав Цуркан, Віталій Гнатюк.

Також юні борці везуть до рідного міста командний кубок.

«Юні борці Теребовлянщини гідно представили рідне місто, нашу ОТГ, зал в якому здобувають борцівську мудрість. Вітаємо тренерів, батьків, школу, всіх, хто за нами стежить, вболіває та підтримує», – поділилися у борцівському клубі Wrestling Terebovlya.