Результати матчів чемпіонату області з футболу

2 червня відбулося шість поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 5 тур

«Медобори» (Зелене) – «Галич» (Збараж) – 1:1 (0:1).

«Дністер» (Заліщики) – «Колос» (Бучач) – 1:1 (0:0).

Матч «Агрон» (В. Гаї) – ФК «Борщів» відбудеться 5 червня.

Перша ліга. 4 тур

«Зелені леви» (Почаїв) – ФК «Нараїв» – 0:1 (0:0).

«ПрофАгро» (Кременець) – «Вікнини» (Вікно) – 0:1 (0:0).

«Поділля» (Васильківці) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 5:2 (1:0).

ФК «Трибухівці» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 1:0 (1:0).