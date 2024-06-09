Результати матчів чемпіонату області з футболу

2 червня відбулося шість поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.
Вища ліга. 5 тур
«Медобори» (Зелене) – «Галич» (Збараж) – 1:1 (0:1).
«Дністер» (Заліщики) – «Колос» (Бучач) – 1:1 (0:0).
Матч «Агрон» (В. Гаї) – ФК «Борщів» відбудеться 5 червня.
Перша ліга. 4 тур
«Зелені леви» (Почаїв) – ФК «Нараїв» – 0:1 (0:0).
«ПрофАгро» (Кременець) – «Вікнини» (Вікно) – 0:1 (0:0).
«Поділля» (Васильківці) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 5:2 (1:0).
ФК «Трибухівці» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 1:0 (1:0).