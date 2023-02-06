“Язик ваш учіть нє будєм” – заявили російськомовні студентки ТНПУ на зауваження старшокурсників

У Тернополі російськомовні студентки слухали музику мовою окупантів на максимальній гучності. Старшокурсників Тернопільського педагогічного університету та усіх, хто робив їм зауваження, “відправляли” якнайдалі. Про це пише “Файне місто” з посиланням на Facebook-сторінку Лесі Коковської-Романчук.

Неприємний випадок стався у другому гуртожитку ТНПУ. За словами тернополянки, першокурсниці пізно ввечері голосно включили російську музику. А коли студенти старших курсів зробили їм зауваження, заявили, що “язик ваш учіть нє будєм”.

“Гуртожиток № 2 Тернопільський національний педагогічний університет, 6-тий поверх. Першокурсниці. Прийняли, обігріли, захистили. Весь вечір і ніч лунає голосна музика. Російська. Студенти старших курсів роблять зауваження, пояснюють. У відповідь – груба лайка. “Нє лєзьтє в нашу тіпа лічьную тіпа жизнь, нє ваше дєло.. тіпа.. язик тіпа ваш учіть нє будєм” Ну і всіляке отаке, ми чуємо це щодня у тисячах варіантів”, – зазначає жінка.

Леся шокована цим інцидентом. Вона зауважує, що найгірше цій ситуації, що йдеться про майбутніх українських вчительок.

“Біда у тім, що вони – майбутні українські вчителі. Руський мір прокладає собі шлях язиком своїх вчителів та попів. Поясніть це першокурсницям, поясніть зараз, поки не пізно. Суворо поясніть, серйозно. Ви педагоги, ви це вмієте і знаєте як. Пухлина московитського міра дає метастази. Це завжди небезпечно. Потребує професійного втручання”, – додала тернополянка.

Станом на 6 лютого у ТНПУ ім. В. Гнатюка публічно не відповіли на інцидент.