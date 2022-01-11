Останні три роки художниця-декоратор Людмила Сушко з Тернопільського району виготовляє унікальні ялинкові прикраси. Її роботи прикрашають не лише святкові ялинки в області, а й у різних регіонах України та за кордоном.

Багатьом подобаються, наприклад, її сніговики. Їх мисткиня робить з лампочок і декоративного матеріалу – фоамірану. Для початку, каже жінка, потрібно пофарбувати лампочку білою акриловою фарбою, щоб скло не було прозорим. А тоді можна розпочинати творити. До готової іграшки майстриня кріпить стрічку.

Окрім сніговиків, вона виготовляє мухомори і хатинки. «Зимові хатинки» – це авторські ялинкові іграшки, які нагадують домівки чарівних істот або звірят. Використовує лампочки, фарби, фоаміран, вату та різноманітний декор.

Виготовлення ялинкових прикрас – це заняття, яке приносить їй задоволення і надихає на нові творчі ідеї. Такі унікальні авторські новорічні прикраси, які створює Людмила, до вподоби багатьом. Адже у новорічно-різдвяних прикрасах – і настрій свята, і душа та справні руки майстрині.

Людмила Сушко – художник-декоратор з 15-тирічним творчим досвідом – також створює ляльки з бісеру, гіпсу та флексики. Працює у техніці декупажу, квілінгу, створює квіткові композиції тощо.

У доробку майстрині – різноманітні ляльки: спортсмени, лікарі, поліцейські, залізничники, танцівники, герої мультфільмів.

А ще Людмила «оживила» героїв поеми Тараса Шевченка «Катерина». Її лялькова композиція відображає фрагмент твору Кобзаря. У композиції, що торік презентувала в обласному методичному центрі народної творчості з нагоди відзначення 207-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, створила картину тогочасного суспільства, важкої долі зрадженої дівчини з дитям на руках.

За словами Людмили Сушко, ляльки дуже зацікавлюють дітей. Вони ж з чоловіком Дмитром виховують двох синів – Олега та Олександра.

Роботи, у які вкладено багато праці та художніх вмінь, завжди по-особливому привертають увагу та викликають інтерес.

Майстриня прагне вдосконалюватися, тому щоразу опановує нові техніки й експериментує.

Галина САВЧУК