Який сидерат посіяти в теплиці після збору врожаю

Досвідчені городники знають, що найкращий природний спосіб відновити ґрунт після літнього сезону — посіяти сидерати. Такий метод хороший для землі в теплицях, яка особливо схильна до виснаження, інформує Ukr.Media.

Серед безлічі сидератів дачники все частіше вибирають одну культуру, яка відмінно справляється з усіма завданнями.

Найкращий сидерат для теплиці

Ця культура — біла гірчиця. Її посадка допомагає знищити грибкову флору в парнику, А все завдяки властивостям гірчичної олії.

Також у теплиці, де росла біла гірчиця, не виживають шкідливі комахи та їхні личинки.

Коріння рослини проникає глибоко в ґрунт, розпушуючи його і насичуючи киснем. Бур’яни поруч із таким сусідом теж не мають шансів на виживання.

Як висівати сидерат у парнику

Перед посівом рекомендується очистити теплицю від старого бадилля і підв’язок, на яких можуть залишатися збудники захворювань.

Потім поверхню конструкції потрібно вимити, а землю пролити оздоровлювальним препаратом.

Час є, оскільки сіяти гірчицю рекомендується при перших холодах, щоб вона зійшла тільки взимку.

Найкращий спосіб посіву — суцільним килимом. Перекопуєте землю заздалегідь, поки вона ще м’яка, потім розкидаєте насіння з розрахунку 10 г на 1 м2 і розпушуєте граблями.

Все, до весни більше нічого робити не потрібно. А навесні, коли з’являться паростки, їх зрізають і перекопують разом із ґрунтом.