YAKTAK виступить із сольним концертом у Тернополі

07 червня у Тернополі в Concert Hall «Подоляни» із великим літнім концертом виступить талановий та харизматичний YAKTAK. Початок концерту о 19:00.

Подія відбудеться у рамках концертного туру містами України, повідомили організатори VINIL сoncert agency.

YAKTAK — це поп, реп, рок в одному поєднанні. Він не має стильових кордонів, але має своє чітке бачення.

У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль — витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні «Порічка», «Не мовчи», «Чекає вдома», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті», «Уночі», «Нижча зростом» та багато інших з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

Ще однією особливістю YAKTAK є гітара. На кожну композицію вона одягається у образ, який перегукується із піснею, із словами та музикою, що звучать.

“Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою стане великий літній концерт у Тернополі! На гостей вечора чекатимуть найпопулярніші пісні виконавця, нові премʼєри та сюрпризи!”, – запрошують на концерт організатори VINIL сoncert agency.

Квитки за посиланням ТУТ.