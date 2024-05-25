Якою є допомога на дітей, над якими встановлено опіку

Близько чотирьох тисяч дітей в Україні щороку залишаються без батьківського піклування. З війною ця проблема набула особливого значення.

Діти, на жаль, втрачають батьків, але жоден заклад не здатен замінити дитині сім’ю, забезпечити тепло і родинний затишок, подарувати дитинство.

Хтось з українців в сьогоднішніх реаліях приймає рішення усиновити дитину, а хтось – обирає варіант опіки. Так, наразі в сім’ях опікунів та піклувальників проживає майже 46 тис. дітей, тобто троє з чотирьох дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування живуть сьогодні в родинах опікунів.

Для фінансової підтримки таких родин держава надає відповідні виплати. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, становить: на дітей до 6 років – 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку); на дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку); на дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку); дитина з інвалідністю від 6 до 18 років – 11 186 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку).

Ця виплата адресується опікуну, але кошти є власністю дитини. Ці гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби (при цьому опікун кожних три місяці подає звіт про витрачені суми). Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Також подаються наступні документи: копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною; копія свідоцтва про народження дитини; довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини; довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник; медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.