Подешевшали — яйця, подорожчало — молоко. Що відбувається з цінами на продукти в Україні?

Ціни на продукти в Україні останній рік були доволі стабільними. А деякі позиції, до прикладу, яйця, навіть суттєво втрачали в ціні. Подешевшання та подорожчання продуктів залежало, зокрема, від сезонних чинників, а ще — від блокади західного кордону України, яка ускладнила експорт та імпорт певних товарів. Проте нині цінам знову пророкують зростання.

Порівняно з минулим роком ціни трохи знизилися

За даними Держстату, в Україні за рік знизилися ціни на цілу низку продуктів. Зокрема, якщо порівнювати ціни у квітні 2024 та 2023 року, то загальне зниження сягнуло 0,8%. Так, на 2,1% подешевшали хліб та хлібопродукти, на 0,6% — макаронні вироби. Овочі здешевшали на 13,9%. Соняшникова олія та цукор на 15,4% та 15,1% відповідно. Найбільше втратили в ціні яйця — 41,9%.

У Центрі громадського моніторингу та контролю зауважили: подорожчали, порівняно з минулим роком, м’ясопродукти та м’ясо — на 4,2%, риба та продукти з риби — на 5,1%, молоко — на 9,3%, сир — на 7,8%, фрукти — на 7%.

Капуста, морква втратили в ціні

Також в квітні цього року ціни на сирі продукти харчування й надалі падали — на 6,5%. Такими є дані від Національного банку України. Яйця у квітні продовжили зменшуватись в ціні — через нарощування виробництва та переорієнтацію виробників на внутрішній ринок. Блокада західного кордону України, а ще хороший минулорічний врожай призвели і до здешевлення цукру, борошна та круп. Тепла погода та ранній продаж тепличної продукції, а також — імпорт з Туреччини — сприяли падінню цін на помідори та огірки. Знижувалися й ціни на окремі овочі борщового набору через активізацію продажу продукції зі сховищ. Так, за даними Держстату, якщо порівнювати із березнем цього року, капуста у квітні подешевшала на 5,6% до 13,2 гривень за кілограм, морква — на 5,6% до 12,1 гривень, цибуля — на 4,3% до 16 гривень за кілограм. Натомість, буряки подорожчали на 5,2% до 17,8 гривень за кілограм.

Крім того, за інформацією НБУ, здорожчання більшості видів м’яса сповільнилося. А от збільшення цін на молоко навпаки пришвидшилося на тлі активізації експорту молочної продукції.

Яких цін чекати далі?

Значного зростання продуктових цін влітку цього року побоюватись не варто. Хоча певне здорожчання таки буде. Прогнозуючи інфляцію, аналітики НБУ виокремили кілька ключових чинників, що спричинятимуть зростання. Зокрема, це вичерпання ефектів більших врожаїв минулого року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на заробітну плату, а також зростання адміністративної складової інфляції. Нагадаємо, у квітні Національний банк покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,6% до 8,2%.